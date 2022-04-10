Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

10.04.2022 14:47
Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

Son dakika gündem haberi: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün de bulunduğu Vatan Caddesi'ndeki törende renkli görüntüler yaşandı.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerin yer aldığı törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Motosikletli Yunus Timlerinin özel gösteri yaptığı törende, polis helikopterleri ile zırhlı araçlar da geçiş gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

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Vatan Caddesi, İstanbul, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika
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