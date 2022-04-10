Son dakika haberi... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluşu yıl dönümü - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, polislerin kamu düzeninin temini, halkın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini büyük fedakarlıkla yerine getirdiğini belirtti.

Polis teşkilatının, terörle ve örgütlü suçlarla mücadelenin yanı sıra, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasındaki başarılarıyla halkın güvenini ve desteğini kazandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İlçemizde görev yapan polisimizin, halkımızın güvenlik hizmetleri konusundaki memnuniyetini yüksek tutmak için profesyonel bir yaklaşımla disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam edeceğinden şüphe duymamaktayım. Polisimiz birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan hain odaklara ve terör örgütlerine karşı huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Büyük bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma başarı dileklerimi, selam ve sevgilerimi iletiyorum."