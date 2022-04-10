Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı

10.04.2022 14:09
Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Valilik önünde düzenlenen etkinlikler de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir yeri olduğunu söyledi. Vatanın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında önemli görevler üstlendiklerini kaydeden Hayal, "Halkımızın güvenliğini ve kamu düzeninin sağlanması çağdaş devletin temel amaçlarındandır. Polis teşkilatımız kurulduğu günden bu yana adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde yasalardan aldığı gücü milletten aldığı destekle birleştirerek her türlü fedakarlıkla halkımızın güvenliğini sağlamaktadır. Değişen ve gelişen dünyada kendini sürekli geliştiren Türk polis teşkilatı; Eğitimli insan gücü, modern araç gereçleri ve operasyonel kabiliyetleri ile bir çok başarılara imza atmış ve dünyanın saygın kuruluşları arasında hak ettiği yeri almıştır. Emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine, insan temel hak ve özgürlüklerine yönelen her türlü tehdidi canı pahasına da olsa bertaraf etmiştir. Bilinmelidir ki, kahraman Türk polisi, terör ve örgüt suçlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürecek." diye konuştu.

Valilik binası önündeki törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve çok sayıda polis katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. - ARDAHAN

Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı
Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı
Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı
Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı
Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı

YORUMLAR
500
Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

Ardahan, Polis, Tören, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:17:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement