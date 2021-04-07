Son dakika haberi | Türk polisi, Suriye'nin Azez şehrinde terör saldırısını önledi

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriye'nin Azez kentinde PYD/ YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi. EGM'nin Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla yapılan paylaşımda, PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcının, 2 ateşleyici kapsülün, 3 anahtar sisteminin ve bir EYP düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.

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