Son dakika haberi... Türk Sağlık-Sen Ardahan Şube Temsilcisi Sancar basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen Ardahan Şube Temsilcisi Ramazan Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların çözülmesini ve taleplerinin karşılanmasını istedi.

Sancar, Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin marttan bu yana salgınla mücadele ettiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığının pandemi döneminde başarılı çalışma yürüttüğünü ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"Salgında başarı gösteren Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanları için taleplerimiz var. Örneğin sağlık çalışanlarının bu dönemde sabit maaşlarının artırılması talebimiz oldu. Kovid-19 sebebiyle vefat eden sağlık çalışanlarımızın şehit olarak sayılması talebimiz var. Kısacası çalışanın emeğinin ödenmesini ve emeğinin heba edilmemesini istiyoruz. Aile hekimliğindeki görev yapan çalışanlara muhakkak ilave ücret ödemesi yapılmalı. Aynı şekilde adli tıp çalışanlarına salgın nedeniyle ilave ödeme yapılmalıdır. Çünkü birçok adli tıp müdürlüğü grup başkanlığı bu süreçte pandemi kuruluşu ilan edilmiştir."

Sancar, yaptıkları basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini gündeme getirdiklerini sözlerine ekledi.