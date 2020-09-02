Son dakika haberi... Türk Sağlık- Sen Konya Şube Başkanı Töke, basın açıklaması yaptı - Son Dakika

Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların çözümü ve taleplerinin karşılanması amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Konya Numune Hastanesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Töke, Türkiye'nin 11 Mart'tan bu yana salgınla mücadele ettiğine değinerek, "Bu mücadelede Sağlık Bakanlığımızın çok başarılı olduğunu gördük. Özellikle Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı günlük çalışmalarında gerçekten çok başarılı." dedi.

Sağlık çalışanları için talepleri olduğunu belirten Töke, şöyle devam etti:

"Örneğin sağlık çalışanlarının bu dönemde sabit maaşlarının artırılması talebimiz oldu. Kovid-19 sebebiyle vefat eden sağlık çalışanlarımızın şehit olarak sayılması talebimiz var. Kısacası çalışanın emeğinin ödenmesini ve emeğinin heba edilmemesini istiyoruz."

Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarca mücadele ettiklerini vurgulayan Töke, şunları söyledi:

"Aile hekimliğindeki görev yapan çalışanlara muhakkak ilave ücret ödemesi yapılmalı. Aynı şekilde adli tıp çalışanlarına salgın nedeniyle ilave ödeme yapılmalıdır. Çünkü birçok adli tıp müdürlüğü grup başkanlığı bu süreçte pandemi kuruluşu ilan edilmiştir. Bugün yaptığımız basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini tekrar gündeme getirerek çözüm istedik."