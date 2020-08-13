Son dakika haberi | Türk Telekom Basketbol Takımı, Kamar Baldwin'i transfer etti

Son dakika haberi: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kamar Baldwin'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kamar Baldwin'i transfer etti. Başkent Kulübünden yapılan açıklamaya göre 22 yaşında ve 1,85 metre boyundaki Kamar Baldwin kadroya dahil edilerek yeni sezon öncesi 8. transfer gerçekleştirildi. Ülkesinde Apalache Lisesi'nde basketbola başlayan Baldwin, ikinci sezonunda maç başına 26,5 sayı ortalaması tutturarak takımının eyalet play-offlarında oynamasına katkı sağladı. Üniversitede Butler Bulldogs takımını seçen oyuncu, Büyük Doğu Konferansı Ligi'nin ilk sezonunda 10,1, ikinci sezonunda ise 15,6 sayı ortalaması yakaladı. Son iki sezonunda birden fazla maçta 30 üstü sayıyla oynayan Baldwin, Büyük Doğu Konferansı Takımı'na seçildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:21

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşuyor

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış

Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak

Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada