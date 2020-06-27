Son dakika haberi... "Türkçe zorladı, Matematik beklenen gibiydi, Tarih ise bilgi ağırlıklıydı" - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları sınava giren öğrencilerden alınan bilgilere göre TYT'yi değerlendirdi.TYT 2019'da olduğu gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapılarının bu sene de sınavda kullanıldığının görüldüğüne dikkat çeken eğitimciler, bu sınavda da; analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaşıldığına vurgu yaptı.Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları, soruların müfredata uygun ve özenle hazırlandığını, öğrencilerin genel olarak Türkçe sınavında zorlandıklarının gözlemlendiğini de belirtti.

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARININ SINAV DEĞERLENDİRMESİ ŞÖYLE

Türkçe Bölüm Başkanı Zerrin Bayır: "2020 TYT Türkçe sınavı, bu sene de seçici sorulardan oluşmuştur. Sınavda yedi dil bilgisi sorusu sorulmuş; bu soruların ikisi yazım, ikisi noktalama, biri cümle ögesi, biri sözcük türü, biri de ek bilgisinden oluşmuş ve soruların çözümü için birden çok bilgiye ihtiyaç duyulmuştur. Sınav, anlam sorularında analitik okumayı öne çıkarmıştır. Paragraflar hem öğretici metinlerden hem de edebi metinlerden seçilmiş, metinlerde öğrencilerin okuma- anlama yeterlilikleri üst düzeyde ölçülmüştür. Soruların yoğun ve çeldiricilerinin güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak nitelikli ve zorlayıcı bir sınav olmuştur."

Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir: "Bilfen Liseleri fizik bölümü olarak 2020 TYT sorularını incelediğimizde şu sonuçlara ulaştık: Yaşam temelli soruların bundan sonra TYT fiziğin temelini oluşturacağının pekiştirildiğini görüyoruz. Fizik soruları; kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmıştır. Derslerde sürekli üzerinde durduğumuz bilgilerin sorulmuş olduğu, müfredatın dışında bir durum ile karşılaşılmadığı görülmüştür. Seçicilik ve müfredata uyum açısından olması gereken bir sınav uygulanmıştır.7 sorunun ikisi 9. sınıf (Fizik bilimine giriş ve Newton un hareket kanunları), 5'i 10. sınıf (dalga, kaldırma kuvveti, optik, elektrik ve basınç) kazanımlarından çıkmıştır. Genel bir değerlendirme olarak şunu söyleyebiliriz: Herhangi bir işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalmadan hemen hemen hepsi yaşam temelli sorulardan oluşan, oldukça açık ve net, müfredata uygun bir sınav uygulanmıştır."

BİYOLOJİ SORULARI

Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran: "2020 TYT'de biyoloji 9 programı 2 soru ile sorgulanmış; 1 soru canlılar dünyası ünitesinin stemel ilkeleri konusundan, 1 soru canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikler konusundan DNA molekülünün yapısını sorgulamış. 10.sınıf kazanımları ise 4 soru ile sorgulanmış; hücre bölünmeleri ünitesinden 1, kalıtımın temel ilkelerinden 2, güncel çevre soruları ünitesinden 1 soru sorulmuş. Soruların 4'ünün kavrama düzeyinde, diğer soruların ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür."

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen: "Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulmuştur. Soruların genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülmüştür. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Tarih soruları 9, 10, 11 ve 12 kazanımları doğrultusunda sorulmuştur. Temel bilgi ve kronoloji bilgisi sınanmıştır. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hakim olan öğrencilerin yapabileceği türde sorulardır. Bu bağlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olduğu görülmüştür.

COĞRAFYA

2020 yılı TYT coğrafya soruları, 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Harita üzerinde doğal afet dağılışı sorgulanmış, nüfus piramidi verilerek grafik yorumlanması istenmiştir. Genel olarak iyi hazırlanmış, orta düzeyde bir sınavdır.

FELSEFE SORULARI

2020 yılı TYT felsefe soruları; 11.sınıf müfredatını kapsayacak biçimde, her üniteden bir soru çıkacak biçimde dengeli bir dağılımla sorulmuş. Soruların tamamı felsefe metni olarak verilmiş. Öğrencilerimizden metni okuma, anlama, akıl yürütme ile bir yargıya ulaşabilmesi istenmiş. Ancak 20.yüzyıl felsefesi akımlarından "Egzistansiyalizm" ve Ortaçağ Hristiyan felsefesinden "Tanrı'nın varlığını ontolojik olarak kanıtlama problemi"ne yönelik metin, öğrencilerimiz tarafından kavranması zor bir metin olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu iki sorunun çeldiricileri kuvvetli tutulmuştur. Öğrenciler bu iki soruda zorlanabilirler. Diğer üç sorunun daha kolay nitelikte olduğu görülmüştür. Örneğin diğer iki metinde; filozofun düşüncesine, savunduğu kavrama ulaşılması istenmiş. Felsefe konularını iyi bilen öğrencilerin doğru sonuçlara ulaşması kolay görünürken konulara, kavram bilgisine sahip olmayan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olarak değerlendirilmiştir. Din kültürü sorularını çözmeyen grupta yer alan felsefe soruları daha kolay kavram bilgisine yönelik sorular olarak karşımıza çıkıyor."

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Genel olarak verilen paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmıştır."

SÜRENİN UZATILMASI SINAVI OLUMLU YÖNDE ETKİLEMİŞTİR

Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu: "2020 TYT matematik sınavı, ezberden uzak okuduğunu anlayan temel kavramlara dayalı sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Sürenin uzatılması sınavı olumlu yönde etkilemiştir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış. Temel matematik soruları işlem becerisinden çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmaya yöneliktir. Çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin başarıya ulaşacakları bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. Geçen yıl yapılan TYT sınavında olduğu gibi Temel Matematik testinde soru çözümünde gerekli olan formül, soru kökünde verilmiştir. Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler başarılı olabilecektir."

SORULARIN GÜÇLÜK DÜZEYİ ORTA VE KOLAY ŞEKLİNDEDİR

Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz: "TYT kimya soruları kazanımlara uygun ve beklenen soru tipindedir. Kimya testi temel kimya bilgisine ve bilgiyi iyi yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuştur. 7 sorunun üçü 10. sınıf, dördü 9. sınıf kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş. Bazı sorularda birden fazla bilgi kontrolü yapılmıştır. İyi bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görülmüştür. Öncüllü soru sayısı az tutulmuştur. Sorular geçen yıl uygulanan sınavla karşılaştırıldığında güncellenen öğretim programını kapsadığı ve güçlük düzeylerinin benzer olduğu görülmektedir. Sınavda beklentilerin dışında, farklı ya da zor soru tipi yer almamaktadır. Soruların güçlük düzeyi orta ve kolay şeklindedir; tamamı bilgi düzeyinde sorulardan tercih edilmiştir. Aynı üniteden iki soru gelirken bazı ünitelerden soru gelmemesi dikkat çekicidir."

- İstanbul