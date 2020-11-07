Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Grubu'nun 2020'nin 3. çeyreğinde tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiğini belirterek, "Turkcell yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğumuzdan bu yana 50 milyar TL'yi bulan yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılı sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Erkan, şirketin 2020 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını duyurduğu basın toplantısında yatırım ve istihdam hedeflerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Erkan, Turkcell Grubu'nun yılın 3. çeyreğinde tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiğini belirterek, şirket gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1'lik artışla 7,6 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti.

Turkcell olarak pandemi sürecinde müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Erkan, "Turkcell yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurulduğumuzdan bu yana 50 milyar TL'yi bulan yatırım gerçekleştirdik. 2020 yılı sonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 26 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden birisiyiz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu ülke için değer üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İşe alımlar devam ediyor

Erkan, pandemi sürecinde daha fazla talep gören dijital servisler başta olmak üzere pek çok bölüme yeni personel alınmalarına devam ettiklerini aktararak, "Pandemi sürecine rağmen istihdam planlarımızda bir değişiklik yapmadık. 2020'nin başından bu yana 3 bini aşkın kişiye istihdam sağladık. Yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye yeni iş imkanı sunduk. Hedefimiz 2020 yılı içerisinde toplam 7 bin kişilik işe alım gerçekleştirmek." dedi.

Turkcell yapay zeka teknolojileriyle öne çıkıyor

Murat Erkan, Turkcell'in geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde hayatımızda en fazla yer edecek teknolojilerden birisi de yapay zeka olacak. Bu alanda öne geçen ülkelerin ekonomik alanda da daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum. O nedenle bu alanda yaptığımız çalışmaların sadece Turkcell'e değil Türkiye'ye de değer kattığını düşünüyorum. Şu anda sayıları bin 300'e yaklaşan mühendislerimizle 'Endüstri 4.0' kapsamında birçok teknolojiyi kullanarak dijitalleşmeyi bir adım öteye taşıyoruz. Yapay zeka ve görüntü işleme alanlarında geliştirdiğimiz çözümleri halihazırda şirketimizde kullanıyoruz. Yapay zeka techfin dünyasında yoğun biçimde kullanılıyor. Bugün Paycell'de biz de yüz tanıma teknolojilerini kayıt ve ödeme sistemleri tarafında aktif olarak kullanıyoruz. Şu anda şirketimize girişte yüz tanıma teknolojisi ile giriş yapabiliyor, yemekhanemizde ise yüz görüntü algılama teknolojisi ile aldığınız yemeklerin ödemesini yapabiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri ve işe alım süreçleri taraflarında da yapay zeka algoritmalarından yaralanıyoruz."