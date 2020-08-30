Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan tarla yangını ormana sıçramadan söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuz köyünde bir tarlada yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle yangına Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözü müdahale etti. Çıkan yangında 1, 5 dönümlük tarla zarar görürken, yangının ormana sıçraması önlendi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:01 - Kaynak: İHA
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