Dynamic Front 2021 tatbikatı ikinci safhası Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde icra edilecek.

Dynamic Front 2021 tatbikatı ikinci safhası (DF-21-II) ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde; Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 05-20 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde icra edilecek.

Tatbikatın amacı ise tatbikata katılan ülke Topçu unsurlarının çok uluslu harekata yönelik hazırlamak ve çok uluslu birliğin eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek.Tatbikata, ABD'den yaklaşık 90-100 aracın katılması planlanlanırken, tatbikata katılacak ABD unsurları 05 Ağustos'ta İzmir Limanı'na geldi. Araçlar 7-8-9 Ağustos tarihlerinde tırlar ile Polatlı'ya gelecek. - ANKARA