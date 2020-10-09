Son dakika haberi | Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu - Son Dakika

Son dakika haberi | Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

09.10.2020 16:43
Son dakika haberi | Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Sahra altı Afrika'ya odaklanmak istediklerini belirterek, "Türk müteahhit firmaları olarak, olması gerektiği kadar faal değiliz. Afrika, bizim hedef pazarımız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Sahra altı Afrika'ya odaklanmak istediklerini belirterek, "Türk müteahhit firmaları olarak, olması gerektiği kadar faal değiliz. Afrika, bizim hedef pazarımız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla DEİK tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) devam ediyor.

Forum kapsamında düzenlenen "Türkiye-Afrika Kadın Liderler Diyaloğu" başlıklı panelde konuşan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de Afrika kıtasının potansiyel bir yer olduğunu ve Afrika'da birçok farklı sektörde, farklı ülkelerde daha faal olmak istediklerini ifade etti.

Özdemir, Sahra Altı Afrika'ya odaklanmak istediklerine işaret ederek, "Türk müteahhit firmaları olarak, olması gerektiği kadar faal değiliz. Afrika, bizim hedef pazarımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle, Türkiye devleti 2002'den beri Afrika'ya ciddi ve enerjik bir girişim başlattı. Sadece TİKA aracılığıyla değil, biz özel sektör olarak da orada çok faal oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteler ile beraber çalıştıklarını kaydeden Özdemir, "Genç öğrencileri seçiyoruz. Onların ya Senegal'deki hava limanında veya istedikleri yerde çalışmalarını sağlıyoruz. Kadınları destekliyorum. Pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kadınlar ve erkekler arasında gerçek eşitliği görene kadar bunu kadınları desteklemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Kadınlar arasında kardeşlik bağlarını kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Afrikalı kadınlar kıtada ekonomik aktivitelerin yüzde 62'sini oluşturuyor"

DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı ise DEİK bünyesinde faaliyet gösteren iş konseyleri arasında en çok kadın başkanın Afrika İş Konseyleri bünyesinde bulunduğunu belirtti.

Gözbaşı, Türk iş kadınlarının özellikle belirli sektörlerde Afrika'da önemli işler yaptıklarını dile getirerek, "Halihazırda Afrika kıtasının nüfusu 1,3 milyar ve bu nüfusun yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor. Afrikalı kadınlar kıtada ekonomik aktivitelerin yüzde 62'sini oluşturuyorlar." dedi.

İstatistiklere göre Afrika'nın kadın girişimciliği noktasında son birkaç yılda en başarılı kıta olduğuna dikkati çeken Gözbaşı, "Buna ek olarak kıta genelinde karar alma süreçlerinde kadınların görünürlüğü artıyor ve kadınların siyasetteki varlığı oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Gözbaşı, "Girişimci kadın sayısını arttırmak, kadın gücünü desteklemek, cesaretlendirmek ve ilham vermek amacıyla bugün ilk adımını attığımız 'Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu' platformunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini atlattıktan sonra Ticaret Bakanlığımız ve Afrika Birliği ile işbirliğinde 2021 yılının Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığımız Üçüncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu kapsamında daha geniş katılımlı olarak organize etmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Black Business Council (BBC) Genel Sekreteri Judi Nwokedi de Türkiye'de ki televizyon dizileri ve tüketimlerin Afrikalı halkları çok etkilediğini, Türkiye'nin sinema geçmişi çok güçlü olduğunu ve çok yüksek kalitede televizyon programları ürettiğini ifade etti.

"Türk iş dünyası, Afrika'da fırsatlar bakıyor"

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise "Yeni Normalde Yatırımlar Üzerine Beyin Fırtınası" başlıklı panelde yaptığı konuşmada Afrika'nın Kovid-19'u bir fırsata çevirmesi gerektiğini ve Afrika'da belli lokasyonların derhal hızlı bir şekilde dünyadan gelecek iş insanlarını karşılamaya başlaması gerektiğine işaret etti.

Tosyalı, Afrika'nın, 54 ülkelik muazzam bir kıta olduğunu belirterek, "Kıtanın farklı zenginlikleri var. Avrupa, ABD ve Kanada da işletmeler üretimlerini yavaşlattılar. Pandemiden dolayı üretimleri yavaşladı. Yeniden toparlanmalarda biraz zorlanıyorlar. Afrika bu boşluğu çok rahat doldurabilir. Yavaşlayan ekonomilerden kendine fırsat arayan yatırımcıları kendine çekebilir. 5-10 yıl içerisinde bunun sonuçlarını çok rahat görebilirler." ifadelerini kullandı.

Türk iş dünyası çok dinamik olduğuna işaret eden Tosyalı, "Türk iş dünyası, Afrika'da fırsatlar bakıyor. Avrupalı iş insanlarını biraz daha yorgun olduğunu gözlemliyorum. Boşuna orada zaman tüketmesin Afrikalı politikacılar ve ülke yöneticileri, Türk iş insanlarını Afrika'ya çekmenin yollarını arasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

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