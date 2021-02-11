Son dakika haberi... Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet - Son Dakika

Son dakika haberi... Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet

11.02.2021 09:25

Son dakika haber: Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı devam ederken, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ortak gerçekleştirdiği uzman nişancı ve...

Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet

KARS - Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı devam ederken, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ortak gerçekleştirdiği uzman nişancı ve tanklı taarruz faaliyetleri nefes kesti.

Şubat ayının ilk gününde başlayan Kış-2021 Tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı bin 268 personel ile gerçekleştiriliyor. Tatbikatta, 190 adet değişik cinste araç, 218 adet farklı cins ve çapta silah kullanılıyor. Tatbikat kapsamında çeşitli senaryolar, Türkiye ve Azerbaycan Ordusu unsurları tarafından icra ediliyor. Bu çerçevede, Türkiye ve Azerbaycan ordusundaki uzman nişancılar, keskin nişancı atışı gerçekleştirdi. Uzman nişancılar, 900 ve 1100 metre uzaklıktaki hedefleri tam isabetle vurdu.

Tanklarla taarruz

Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı Karma Tank Birliği de, iki Türk, iki Azerbaycan tankıyla taarruz manevrası faaliyeti gerçekleştirdi. Taarruz manevrası gerçekleştiren tanklar nefes kesen görüntüler oluşturdu.

Son dakika haberi... Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet
Son dakika haberi... Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet
Son dakika haberi... Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet
Son dakika haberi... Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet

Azerbaycan, Türkiye, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet - Son Dakika


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