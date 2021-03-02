Son dakika haberi: "Türkiye-Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık, Yatırım ve İş Birliği Fırsatları" webinarı - Son Dakika

Son dakika haberi: "Türkiye-Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık, Yatırım ve İş Birliği Fırsatları" webinarı

02.03.2021 16:47
Son dakika haberi:

Son dakika haberler... Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin pandemiye rağmen azalmadığını belirterek, "Bu çok sevindirici.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin pandemiye rağmen azalmadığını belirterek, "Bu çok sevindirici. Avrupa Birliği (AB) ile olan sürecin sonuna gelindikten sonra Türkiye, Birleşik Krallık'ın ilk serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülke oldu. Bu anlaşma sayesinde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." dedi.

Yalçın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği "Türkiye-Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık, Yatırım ve İş Birliği Fırsatları" başlıklı webinarda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi için iki tarafta da bir irade olduğunu belirterek, "Halihazırda yakın ticaret ortaklarıyız. Yatırım, turizm, savunma sektörü, güvenlik iş birliği alanında derin ilişkilerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin azalmadığına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu çok sevindirici. AB ile olan sürecin sonuna gelindikten sonra Türkiye, Birleşik Krallık'ın ilk serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülke oldu. Bu anlaşma sayesinde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Tarım ve hayvancılık alanında yeni alanlar ufukta belirdi. Türkiye'nin, İngiltere açısından sunduğu çok önemli avantajlar var. Pandemi sebebiyle tedarik zincirleri çok olumsuz etkilendi. Türkiye, tarım üretimi anlamında Avrupa'da bir numara ve bu alanda dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye, coğrafi olarak da İngiltere'ye çok yakın ve bu da bir avantaj."

"AB'nin ticari prosedürleri sebebiyle Türkiye ile birtakım bariyerleri indiremiyorduk"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da insanlık olarak çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olunduğunu aktararak, "Gıda üretiminde başka alanlarda olduğu gibi, daha önce hiç olmadığı kadar yenilikçiliğe ihtiyacımız var. DEİK'in bu anlamda inisiyatif alması, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın hayvancılık ve tarım alanında gelecekte neler yapabileceği konusunu masaya yatırması çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'de tarımın çok ileride olduğuna işaret eden Chilcott, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yenilikçilik alanında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Gıda ve tarım sektörlerimizi daha verimli ve sürdürülebilir hale getirebiliriz. Çiftçilerimiz ve tarım alanlarında faaliyet gösteren şirketlerimiz, tüketicilerimiz, bütün dünya bundan karlı çıkabilir. İngiliz-Türk ticaretine bakacak olursak çok önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. 2019 yılında Türkiye'den İngiltere'ye 400 milyon poundluk bir ihracat söz konusuydu. Bu aslında çok küçük bir meblağ. İngiltere'nin performansı daha da kötü. Biz Türkiye'ye sadece 167 milyon poundluk gıda ürünü ihraç etmiş vaziyetteyiz. Türkiye'nin tarım ürünlerinde bir fazlası var. İki ülke olarak hacimlerimizi artırabiliriz.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden (AB) çıktığına göre bunu yapmak için önümüzde çok daha kolaylıklar belirecektir. 50 yıllık AB üyeliğinin sonunda İngiltere, bağımsız ticaret ortağı haline gelmiş vaziyette. AB'nin ticari prosedürleri olduğu için Türkiye ile yaptığımız ticarette birtakım bariyerleri indiremiyorduk. AB'nin tarım sektöründe yenilikçiliğe karşı birtakım tutumları vardı. Çiftçilerimiz bundan da muzdarip oldular. AB'nin içgüdüsü güneydeki ekonomileri korumaktı. Buna mukabil, Türkiye ve diğer ülkelerle ticaret yaparken Birleşik Krallık yüksek tarifelerle yaşamak durumunda kaldı. Bu da çeşitli mağduriyetlere sebebiyet verdi. Şu anda kendi tarifelerimizi belirleyebiliyoruz, yeni açılımlarda bulunabiliyoruz. İngiliz tüketicilerinin, kaliteli ve AB dışı ülkelerden gelecek mahsullerle buluşmasını istiyoruz."

"Tarım alanında büyük bir başarı elde edebiliriz"

Chilcott, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına değinerek, "Taze tarım ürünleri bu anlaşmanın merkezinde yer almıyor ancak, hükümetlerimiz müzakereleri çok önemsediklerini beyan ettiler. Daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması söz konusu olacak. Neredeyse bütün tarım ürünleri kapsam dahilinde olacak. Birbirimizle rekabet eden iki ülke değiliz. Böylesi kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapabilirsek, ikili ticaretimizi birçok açıdan geliştirebiliriz. Tarım alanında büyük bir başarı elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay ise hayvancılık ve tarım alanının benzersiz bir fırsat sunduğunu belirterek, "Özellikle karşılıklı heves ve niyeti dikkate alırsak, bu durum yakın gelecekte serbest ticaret anlaşmalarına evrilebilir. Zaten hükümetlerimiz de bu konuda daha fazla iş birliği yapmamızı ve daha iyi sonuçlar elde etmemizi istiyor. Gıda güvenliği en önemli konulardan bir tanesi. Nüfus artıyor ve bu gıda güvenliğini etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda da bu konu önemini korumaya devam edecek. Sektör oyuncuları olarak nüfuslarımızı beslemenin yollarını bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık, Türkiye, Yatırım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 'Türkiye-Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık, Yatırım ve İş Birliği Fırsatları' webinarı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı Yer Üsküdar! Bankta otururken tabancayla intihar eden yaşlı adamdan geriye bastonu kaldı         
11:40
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak         
10:55
Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı         
10:39
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir         
10:04
'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor         
09:41
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:29:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: "Türkiye-Birleşik Krallık Tarım ve Hayvancılık, Yatırım ve İş Birliği Fırsatları" webinarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei