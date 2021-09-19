Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

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