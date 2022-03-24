Son dakika haberi: Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

24.03.2022 20:17
Son dakika haberi: Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,31, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 675 bin 886 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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