Son dakika haberi | Türkiye'de 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Türkiye'de 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

25.04.2022 21:26
Son dakika haberi | Türkiye'de 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türkiye'de 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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