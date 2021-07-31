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Son dakika haberi | Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti

31.07.2021 20:21
Son dakika haberi | Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,93 olarak kayda geçti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 617 bin 245 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 982 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 269 bin 936'sı ikinci doz, 4 milyon 885 bin 70'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak durum lehimize dönecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Tablosu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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