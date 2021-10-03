Üye Girişi
Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

03.10.2021 20:44
Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 4 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,06 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 173 bin 855 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı."

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı 00:15 Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var 23:08 Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran 22:31 Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" açıklandı
21:26 "Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in 21:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini yorumladı: Son derece değerli olur Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı 20:07 Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı
Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı 18:17 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
17:10 Alman futbolcu Kadıköy'de ilki yaşadı! Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor         
00:08
Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak         
23:00
Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi         
22:12
Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar         
19:49
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf gündem oldu         
17:30
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 02:48:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement