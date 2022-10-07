TÜRKİYE'DE 9 AYDA 1683 KİŞİ TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, eylül ayında meydana gelen 43 bin 734 trafik kazasında 18 bin 570 kişi yaralandı, 214 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 ayında ise kazalarda ölenlerin sayısı 1683'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, eylül ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Türkiye genelinde 178'i ölümlü, 18 bin 570'i yaralanmalı, 24 bin 986'sı hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 734 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 18 bin 570 kişi yaralandı, 214 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 1683'e çıktı. Eylül ayında en çok kaza trafik kazası İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 376 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın meydana geldiği şehirler ise Ardahan, Tunceli ve Bayburt oldu. Eylül 21 bin 38 sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalandı, denetimlerde 1 milyon 758 bin 137 trafik cezası uygulandı. 125 bin 856 araç ise trafikten menedildi.

KAZALAR KAMERADA

Trafik Başkanlığı Adana, Bayburt, Eskişehir, Hatay, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ile Tunceli de meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Hatay'da motosikletle seyir halindeki iki kişinin üzerine yol kenarındaki bir ağacın dalı düştü. Kameraya yansıyan kazada motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı. Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çıkarken bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarptı. Sakarya'da ise yine sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp şemsiyesiyle yürüyen bir yaya çarptı. Yaya, otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 20 metre ileriye fırlayarak yaralandı. Bu anlar mobese kamerasına yansıdı.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Öte yandan trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları Trafik Başkanlığı'nca şöyle sıralandı: 'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.?