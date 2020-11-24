Ege'deki adalara askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı - Son Dakika

Ege'deki adalara askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı
24.11.2020 17:11
Türkiye'de Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı.
Türkiye'de Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı.
(İHA)
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