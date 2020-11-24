Ege'deki adalara askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı - Son Dakika

Türkiye 'de Ege 'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya, Batnoz adalarına askeri sevkiyat yapılmasına karşı 3 yeni navtex yayınladı.

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı

Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var