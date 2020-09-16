Son dakika haberi! Türkiye'de korona virüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye'de korona virüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

Son dakika haberi! Türkiye'de korona virüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.

(İHA)

Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türkiye'de korona virüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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