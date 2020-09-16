Son dakika haberi! Türkiye'de korona virüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.
Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.
(İHA)
Bakan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:27 - Kaynak: İHA
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Son Dakika Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü