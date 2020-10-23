Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
23.10.2020 20:55
Son dakika haber: Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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