Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 14 bin 110 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, vefat sayısı 21 bin 93, ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum."