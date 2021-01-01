Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti

01.01.2021 20:01
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 14 bin 110 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, vefat sayısı 21 bin 93, ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Twitter kullanıcısı "Büyük ikramiye bana çıktı" dedi, gerçeği dikkatli takipçileri ortaya çıkardı Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı Son Dakika: Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberiyle ilgili inceleme başlattı Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Akhisar'da büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi konuştu: Gurur verici Akhisar'da büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi konuştu: Gurur verici         
18:56
Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler         
18:41
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi         
17:53
Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu         
17:13
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu         
16:48
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Aşı, 28 gün aralıkla uygulandığında antikor yanıtı daha yüksek Bilim Kurulu üyesi Tezer: Aşı, 28 gün aralıkla uygulandığında antikor yanıtı daha yüksek         
15:04
Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti         
12:56
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu         
11:33
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 20:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 203 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei