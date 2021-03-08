Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberler: Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

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