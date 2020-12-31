Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

31.12.2020 19:47
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 22 bin 21 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, vefat sayısı 20 bin 881, ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'a sert tepki: Çağın neresindeyiz biz ya! Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu         
19:08
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı         
18:41
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Süleyman Girgin' sorusunu yanıtsız bıraktı         
18:06
Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz         
17:26
Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir         
16:24
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 19:58:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei