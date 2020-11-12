Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi

Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti

Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti

Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada

73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti

7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu

Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı