Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1402 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291 bin 754'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı 1398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.