Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
30.11.2020 20:41
Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi