Son dakika haberi! Türkiye'de üretilen mobil süt sağma makinesi, Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da kullanılacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye'de üretilen mobil süt sağma makinesi, Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da kullanılacak

05.11.2020 13:49
Son dakika haberi! Türkiye'de üretilen mobil süt sağma makinesi, Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da kullanılacak, System.String[]

Son dakika habere göre NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'daki Saken Seyfullin Agroteknik Üniversitesine mobil küçükbaş hayvan süt sağma makinesi desteğinde bulundu.

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'daki Saken Seyfullin Agroteknik Üniversitesine mobil küçükbaş hayvan süt sağma makinesi desteğinde bulundu.

Üniversitenin kampüsünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Saken Seyfullin Agroteknik Üniversitesi Rektörü Kayrat Aytuganov, TİKA Nur Sultan Koordinatör Yardımcısı İslam İsmail'in yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ekici, törende yaptığı konuşmada, toplumun genel yararına, öğrencilere, tarıma ve birçok alanda faydalı proje çerçevesinde bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ülkelerimiz arasında sadece siyasi ve kültürel değil sanat, ekonomi, eğitim kısacası her alanda iş birliğimizin gelişmesinin, kardeş halklarımızın yararına olduğuna inanmaktayız. Bu gibi projelerimizle insanlarımızı da birbirlerine yakınlaştırdığımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

TİKA desteğiyle başlatılan Koyun Sütü Araştırma Projesi kapsamında Kazakistan'daki Saken Seyfullin Agroteknik Üniversitesine hibe edilen mobil küçükbaş hayvan süt sağım makinesinin tamamen Türk malı olduğunu vurgulayan Ekici, "Üniversite içinde başlayan proje, dalga dalga bu coğrafyadaki diğer ülkelere de faydalı hale gelecektir." dedi.

"Ürünler pazara sunulacak"

TİKA Nur Sultan Koordinatör Yardımcısı İslam İsmail de söz konusu makineyle aynı anda 15 küçükbaş hayvanın sağılabileceğini belirterek "Böyle bir makine Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da kullanılacak. Üniversitenin özel sektörle yapacağı iş birliği sayesinde çeşitli süt ürünlerinin geliştirilmesi sağlanacak ve ürünler pazara sunulacak." diye konuştu.

Saken Seyfullin Agroteknik Üniversitesi Rektörü Kayrat Aytuganov da bugüne kadar TİKA ile 3 ortak proje geliştirdiklerini ve bu alandaki iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

Kazakistan, Türkiye, Asya, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türkiye'de üretilen mobil süt sağma makinesi, Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da kullanılacak - Son Dakika


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