Son dakika haberi | TÜRKİYE'DE YAKALANAN DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ADLİYEDE

TÜRKİYE'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.