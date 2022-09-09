Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE YAKALANAN DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE YAKALANAN DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

09.09.2022 17:41
Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE YAKALANAN DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Son dakika haberi: Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin tutuklanması talep edildi.

Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin tutuklanması talep edildi.

DEAŞ'ın en sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, ""Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hattab Ghazal Al Sumaidai Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Çağlayan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE YAKALANAN DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE YAKALANAN DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ - Son Dakika
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