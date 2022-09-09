CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMIŞTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

Kaynak: DHA

Çağlayan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... TÜRKİYE'DE YAKALANAN DEAŞ'IN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE TUTUKLAMA TALEBİ - Son Dakika

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