Son dakika haberi! Türkiye'den 7 yardım kuruluşu Yemen'de 31 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Yemen'de Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye'den 7 insani yardım kuruluşunun 31 bin aileye kurban eti dağıttığı bildirildi.

Badiye Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği İdari Müdürü Adil bin Silm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yemen'e yapılan kurban yardımları hakkında bilgi verdi.

Silm, Yemen'in 9 vilayetinde 31 bin aileye kurban eti dağıtıldığını ifade ederek, yardımların 200 bin kişiye ulaştığını aktardı.

Türkiye'den Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı başta olmak üzere 7 insani yardım kuruluşunun yardım dağıttığını vurgulayan Silm, yardımların ihtiyaç sahibi ailelere bayram sevinci yaşattığını dile getirdi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç.