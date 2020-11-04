Son dakika haberi: Türkiye'den, Fransa'nın 'Bozkurtlar' kararına tepki açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Türkiye'den, Fransa'nın 'Bozkurtlar' kararına tepki açıklaması

04.11.2020 20:52
Son dakika haberi: Türkiye'den, Fransa'nın 'Bozkurtlar' kararına tepki açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransız hükümetinin 'Bozkurtlar' isimli hareketin lağvedildiği açıklamasına tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransız hükümetinin 'Bozkurtlar' isimli hareketin lağvedildiği açıklamasına tepki gösterdi. Fransa'da sözü edilen bir oluşumun olmadığı belirtilen açıklamada, "Hayal ürünü olan bu oluşumu ele alırken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanılan son derece yaygın ve kanun dışı hiçbir boyutu olmayan sembollerin yasaklanması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Fransız hükümeti tarafından lağvedildiği açıklanan 'Bozkurtlar' isimli bir hareket olmadığı esasen bilinmektedir. Söz konusu ülkenin münferit birtakım kişilere ve bu kişilerin eylemlerinden hareketle böyle bir hareket ve oluşum varmış gibi hayal mahsulü kararlara tevessül etmesi içinde bulunduğu çelişkili psikolojinin son tezahürü olmuştur. Öte yandan, hayal ürünü olan bu oluşumu ele alırken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanılan son derece yaygın ve kanun dışı hiçbir boyutu olmayan sembollerin yasaklanması kabul edilemez" denildi.

'FRANSIZ HÜKÜMETİNİN, BUGÜN ALELACELE BU ADIMI ATMASI İBRETLİKTİR'Fransa makamlarının uygulamasının çifte standartlı yaklaşımın son örneği olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ne yazık ki kendileri söz konusu olduğunda ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde sınırlanamayacağını savunanlar, başkaları söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne rahatça kısıtlama getirebilmektedir. Bu ikiyüzlü anlayış artık alıştığımız çifte standartlı yaklaşımın son örneğidir. Bu karar aynı zamanda Fransız hükümetinin artık tamamen Ermeni çevrelerin esiri haline geldiğini de göstermektedir. Yıllardır ülkesinin her köşesinde açık faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve FETÖ uzantısı derneklere müsamaha eden, Fransa'daki Türk çıkarları ve toplumuna yönelen şiddeti, gösteri ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle cezasız bırakan Fransız hükümetinin, bugün alelacele bu adımı atması ibretliktir."'KARARA KARŞI EN SERT ŞEKİLDE MUKABELE EDECEĞİMİZİ VURGULUYORUZ'

Açıklamada, Fransız hükümetinin böylelikle, ülkesindeki fanatik Ermeni diasporasının son aylarda dozu giderek artan ve Türk vatandaşları ile Türk diplomatik temsilciliklerini hedef alan kışkırtma, tehdit ve saldırılarını görmezden gelmeye devam ettiği kaydedildi. Açıklamanın devamında, "Şiddetin önüne geçmek bahanesiyle bugün sergilenen bu ikiyüzlü tutum ve alınan provakatif karar, diplomatlarımızın canına kasteden terör örgütü ASALA başta olmak üzere Fransa'dan himaye ve destek gören PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Fransa'nın olumsuz sicilini de yeniden hatırlatmaktadır. Fransa'daki Türk toplumunun örgütlenme, ifade ve gösteri özgürlüğünün evrensel insan hakları ve düzenlemeleri bağlamında muhafaza edilmesi gerektiğini ve alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğimizi vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Haber:  ANKARA


Fransa, Terör, Türk, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türkiye'den, Fransa'nın 'Bozkurtlar' kararına tepki açıklaması - Son Dakika


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