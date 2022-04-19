Son dakika haberi: Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyetine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika haberi: Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyetine ilişkin karar Resmi Gazete'de

19.04.2022 09:52
Son dakika haberi: Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyetine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Son dakika gündem haberi... Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

(Mehmet Kalay - İHA)

Son dakika haberi: Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyetine ilişkin karar Resmi Gazete'de

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyetine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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