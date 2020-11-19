Son dakika haber | Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaş mağduru çocuklara "umut" olacak - Son Dakika

Son dakika haber | Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaş mağduru çocuklara "umut" olacak

19.11.2020 11:50
Son dakika haber | Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaş mağduru çocuklara

Son dakika gündem haberi: Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü Kadın Kolları tarafından, Suriye'de savaş mağduru çocuklar için "Bir Oyuncak Bir Umut Projesi" başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğü Kadın Kolları tarafından, Suriye'de savaş mağduru çocuklar için "Bir Oyuncak Bir Umut Projesi" başlatıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında toplanan oyuncak, kırtasiye malzemesi, çocuk bezi ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemeleri düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, Suriye'de savaşın başladığı 2011'den beri insana dokunan her alanda bölgede yardım çalışması yürüttüklerini belirtti.

Yardım çalışmalarıyla kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini, yeni dostluklar kurulduğunu aktaran Açık, "Bir Oyuncak Bir Umut Projemiz de savaş mağduru çocuklarımıza umut olacak. Savaşın en acı yüzünü hisseden, eğitim ve oyun hakları ellerinden alınan çocuklarımıza umut olmak, yeniden hayal kurabilmelerine, geleceğe umutla bakabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açık, hayırseverler, gönüllüler, vaizeler, Kur'an kursu hocaları ve Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş çocukların destekleriyle topladıkları bir tır dolusu oyuncak, çanta, defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri ile hijyen paketlerini Suriye'ye, Allah'ın kendilerine emaneti yetimlere ulaştırılmak üzere gönderdiklerini bildirdi.

Vakfa emanet edilen bu yardımların bölgedeki görevliler tarafından Suriye'de yetim kamplarında kalan, rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilen çocuklara dağıtılacağı bilgisini veren Açık, şunları kaydetti:

"Onların acılarını hafifletebilir, yüzlerinde tebessüm oluşturabilirsek bu da bizim mutluluk kaynağımız olacak. Özellikle çocukların yaptığı yardımları, bağışları çok önemsiyoruz. Suriye'deki çocuklarımız Türkiye'deki kardeşinin gönderdiği oyuncağı, kalemi, kitabı, defteri kullanacak. Belki de Türkiye'deki kardeşinin hissettiği duyguları hissedecek. İnşallah bu yardımlarla bunu sağlayabilir, umutlarına, hayallerine ortak olabiliriz."

Ankara İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Yusuf Doğan da çocukların hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunacak projeye destek verdiklerini anlattı.

Bu tür yardım kampanyalarıyla insanların aslında kendilerine iyilik yaptığına dikkati çeken Doğan, "Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde 'Her iyilik bir sadakadır' buyuruyor. O nedenle kendimize iyilik yapmak istiyorsak bu tür çalışmalara daha fazla katkı sunmamız gerekir. Projeye katkı sunanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Uğurlama törenine İl Müftü Yardımcısı Adem Karadeniz, Çankaya Müftüsü Ali Gülden, Yenimahalle Müftüsü Abdurrahman Kotan, Etimesgut Müftüsü Nihat Kök, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, vakıf çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Son dakika haber | Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaş mağduru çocuklara umut olacak

Türkiye, oyunlar, Suriye, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaş mağduru çocuklara 'umut' olacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken vatandaşlar kuyumculara akın etti Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir
Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var         
13:02
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler hafta sonu 18.30'da sona erecek         
10:38
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 13:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de savaş mağduru çocuklara "umut" olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei