Yangın ve afetlerde kaybedilen orman varlığının yeniden kazanılması için TDV'den kampanya - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) başta Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Trabzon olmak üzere yurt içinde özellikle yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazanılabilmesi için "1 İyilik 1 Fidan" sloganıyla kampanya başlattı.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin en önemli yer üstü zenginlikleri arasında yer alan ve bütün canlıların nefes kaynağı olan ormanların korunması gerektiğini vurguladı.

Ormanları geliştirerek geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak için "1 İyilik 1 Fidan" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirten Açık, ormanları korumanın her ferdin asli görevi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında eğitim, sosyal hizmetler gibi hayata dokunan birçok alanda faaliyet yürüttüklerini dile getiren Açık, şunları kaydetti:

"Çevreye, yeşile yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. 'Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin.' diye buyuran bir Peygamber'in ümmeti olarak bu konuda hassasiyet göstererek başlatmış olduğumuz kampanyamız toplumun her kesiminden büyük ilgi görüyor. Toprağa emanet edilmiş bir ağaç, mahalleye, semte, şehre hatta topluma ve bütün insanlığa emanet edilmiş bir değerdir. Ecdattan aldığımız mirası en iyi şekilde geleceğe aktarabilmek için gayret gösteriyoruz."

Kampanyayla ilk etapta yangınlardan zarar gören Hatay, Osmaniye, Trabzon ve Kahramanmaraş'ta orman varlığının yeniden kazanılmasını hedeflediklerini belirten Açık, "Vatandaşlarımız, iyilik seferberliğimizin katlanarak büyümesi ve ağaç sevgisinin milli bir seferberlik haline dönüşmesi, bütün canlıların nefes kaynağı, ülkemizin ciğerleri ormanlarımızın yeniden hayat bulması, geleceğe daha yeşil bir Türkiye bırakmak için 'BAĞIŞ' yazıp 5601'e göndererek 10 lira bağışta bulunabilir ya da 'bagis.tdv.org' adresimiz ile mobil uygulamamızdan online bağış yapabilirler." bilgisini verdi.