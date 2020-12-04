Son dakika haberi: Türkiye Finans'ın insan kaynakları projeleri ödüllendirildi

Türkiye Finans Katılım Bankası, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen uygulamalardan gönüllülük esasına dayalı çalışmalara uzanan geniş bir yelpazede projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği üç proje, son dört ay içinde farklı organizasyonlardan üç farklı ödül alarak başarısını taçlandırdı.

Kurum çalışanlarından oluşan İyilik Kulübü isimli sosyal kulübün çalışmaları International CSR Excellence Awards'ta bronz ödüle; satış yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla yürütülen "Çapraz Satış ve Müşteride Derinleşme & Satış Antrenmanı" isimli eğitim programı TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde bronz ödüle, Next Bilgi Sistemleri Yetenek Yönetimi Programı ise IDC tarafından verilen CIO Ödülleri'nde "İşin Geleceği" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, hayata geçirdikleri projelerin ödüllendirilmesinin bundan sonraki çalışmaları için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Türkiye Finans olarak kurumları güçlü kılan itici gücün; alanında yetkin, motivasyonu yüksek, kendini geliştirmeye açık bireylerden oluşan insan kaynağına dayandığına inanıyoruz. Bu nedenle insan kaynaklarındaki yönetim anlayışımız çalışanlarımızın her birinin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye ve sadece banka içinde değil dışarıda da toplumsal fayda sağlama bilincinin güçlendirilmesine dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükyıldırım şunları kaydetti:

"Tepeden inme uygulamalarla, sadece çalışan verimliliğine dayalı olan dar bir bakış açısıyla değil; onların ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, şahsi kariyerlerini ve hedeflerini destekleyici biçimde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde kurum içinde tek ekip ruhunu oluşturuyor, bankamızın hedeflerinin ortak hedef haline gelmesini ve içselleştirilmesini sağlıyoruz. Bankamızın son dönemde elde ettiği başarılar ve kazanımlar çalışanlarımızın faydasına olan her uygulamanın kurumumuza da katkı sağladığının önemli bir göstergesi. Bu yaklaşım çerçevesinde bizi biz yapan, başarımızın temelini oluşturan insan kaynağımıza yatırım yapmaya, çalışanlarımızı desteklemeye yönelik projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."

-İyilik Kulübü ile Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara destek veriliyor

Türkiye Finans İnsan Kaynakları Grubu'nun liderliğinde gönüllü banka çalışanlarından oluşan İyilik Kulübü "Çocuklara Gönül Ver" söylemiyle Türkiye'de yardıma muhtaç çocuklara destek olma amacıyla 2018 yılından bu yana yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Şimdiye kadar 5 bin çocuğa destek olunmasını sağlayan Türkiye Finans'ın gönüllülük platformu, alanında dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında işaret edilen International CSR Excellence Awards'ta bu yıl bronz ödül almaya hak kazanarak başarısını ortaya koydu.

Türkiye Finans İyilik Kulübü, bugüne kadar "Çocuklar Bu Kış Üşümesin" diyerek köy okullarındaki çocuklara bot ve kıyafet yardımında bulunurken; "Bir Dilek Bin Mutluluk" diyerek hasta, yetim ve köy okullarındaki çocukların dileklerini gerçekleştirdi. Ayrıca "Mutluluk Bayramı" adı altında çocuklara çeşitli bayram hediyeleri gönderen İyilik Kulübü; yıpranmış okulları ve sınıfları boyayıp okullara çocuk parkları kurdu.

-Saha ekiplerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan özel programa TEGEP'ten ödül

Türkiye Finans, hayata geçirdiği özel eğitim programlarıyla tüm çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Kurumun perakende ve varlıklı bankacılık satış portföylerinin satış yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Çapraz Satış ve Müşteride Derinleşme & Satış Antrenmanı isimli eğitim programı, eğitim ve gelişim alanında değer yaratan uygulamaların değerlendirildiği TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri organizasyonunda ödüle layık görüldü. Bankanın bu özel programına ülkemizin önde gelen kurum temsilcilerinin, akademisyen ve danışmanlarının jüri üyesi olduğu organizasyonun Satış Gelişim Programı kategorisinde bronz ödül verildi.

Müşteriyi dinlemek, ihtiyacını sağlıklı analiz etmek, doğru ürünü doğru müşteri ile buluşturarak çapraz satış rasyolarında sürdürülebilir ve kalıcı bir gelişim sağlamak üzere Bankanın İK Grubu tarafından tasarlanan projenin ödüle uzanmasında; sahanın ihtiyaçları paralelinde iş birimleri ile koordineli çalışılarak tamamen banka ürünleri ve örnek olaylar kullanılarak tasarlanmış olması, banka segment yöneticileri, bölge satış ve şube müdürlerinin sürece aktif katılım sağlaması, envanter ve sınav uygulamalarının program özelinde tasarlanmış olması gibi kriterler etkili oldu.

Banka satış portföylerinin proje sonrasında yetkinliklerinin yükseldiği gözlenirken, portföylerin satış yetkinliklerinde yüzde 26, temel yetkinliklerinde ise yüzde 25,5 gelişim kaydedilmesi de projenin dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.

-Bilgi Sistemlerinde geleceğin yeteneklerini yetiştiren program takdir topluyor

Dijital dönüşümü odak noktasına alan Türkiye Finans, sürdürdüğü Next Bilgi Sistemleri Yetenek Yönetimi Programı ile eylül ayında IDC Türkiye tarafından düzenlenen organizasyondan ödülle döndü. Program, IDC Türkiye CIO Ödülleri organizasyonun "Future Of Work/İşin Geleceği" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye Finans, bu ödülü, insan kaynakları alanında ortaya koyduğu yenilikçi bakış açısı ile almaya hak kazandı. Bilgi Sistemleri çatısı altındaki yetenekler için uzun süreli gelişim planlamalarını tasarlamak amacıyla başlatılan program, Bilgi Sistemleri alanında kariyer fırsatları için çalışanları hazır ve donanımlı hale getirerek, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.