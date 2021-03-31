Son dakika haberi! Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye gazetesi yazarı Mehmet Said Arvas, son yolculuğuna uğurlandı
31.03.2021 16:03
Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Türkiye gazetesi yazarlarından Mehmet Said Arvas, son yolculuğuna uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından emekli olan ve İslami ilimler alanında çalışmalar yapan Arvas için Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Mehmet Said Arvas'ın amcasının oğlu Abdülcelil Arvas'ın kıldırdığı namaza, ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören de katıldı.
Arvas'ın cenazesi, namazından ardından Eyüpsultan Kabristanı'nda defnedildi.
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