Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Saygı duruşu ve İstikla Marşı okunması
Aslanbek Sultanbekov'un eserini seslendirmesi
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni"ne katıldı. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni - Son Dakika