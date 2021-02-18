Son dakika haberi: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı ertelendi - Son Dakika

Yarın düzenlenmesi planlanan Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın istifa etmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanan Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'nın ertelendiği duyuruldu. Söz konusu açıklama, sabah saatlerinde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın görevinden istifa etmesinin ardından geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 19 Şubat'ta Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

Öte yandan Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı, 23 Aralık 2019'da Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilmişti. - BAKÜ