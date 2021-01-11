Son dakika haberi! Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel, AA ekibine saldırıyı kınadı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un yakınlarının, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırısını kınadı.

Polatel, yaptığı yazılı açıklamada, "Ümitcan Uygun adlı şahsın yakınları adliye çıkışında Anadolu Ajansı haber kameramanı ve foto muhabirine saldırmıştır. Görevi başında saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümitcan Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Uygun, polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanıyla foto muhabiri, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğramıştı.