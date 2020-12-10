Son dakika haberi: Türkiye-İtalya JETCO İmza Töreni ve Sanal İş ve Yatırım Forumu - Son Dakika

Son dakika haberi: Türkiye-İtalya JETCO İmza Töreni ve Sanal İş ve Yatırım Forumu

10.12.2020 14:37
Son dakika haberi: Türkiye-İtalya JETCO İmza Töreni ve Sanal İş ve Yatırım Forumu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Biz bu konunun (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) acil bir şekilde sonuçlanmasını arzu ettiğimiz bu süreçte bugün toplanan Avrupa Birliği'nin (AB) gündeminde Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların konuşulmasından endişe duyuyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Biz bu konunun (Gümrük Birliği'nin güncellenmesi) acil bir şekilde sonuçlanmasını arzu ettiğimiz bu süreçte bugün toplanan Avrupa Birliği'nin (AB) gündeminde Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların konuşulmasından endişe duyuyoruz." dedi.

Türkiye-İtalya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) İmza Töreni ve Türkiye-İtalya Sanal İş ve Yatırım Forumu açılış töreninde konuşan Olpak, "Kovid-19 ile birlikte yeni bir süreçteyiz. Yapay zekanın hayatımızda hızlı bir şekilde yer aldığı, globalleşmenin yanında 'glokalleşme'yi konuştuğumuz, ölçek ekonomisini konuşurken tek kaynağa bağlı olmanın risklerini ve kaynak çeşitliliğinin önemini konuştuğumuz, lojistikte uzaklık ve yakınlık kavramlarının yanında ulaşılabilirlik kavramlarını konuştuğumuz ve tedarik zincirini daha fazla önemsediğimiz bir süreç içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

"AB'nin gündeminde Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların konuşulmasından endişe duyuyoruz"

Güven kelimesinin öneminin çok daha önemli olacağını belirten Olpak, şunları söyledi:

"Ben ikili ticaretimizin daha da güçlenmesini sağlayacağını düşündüğüm üç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. İş dünyası için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bizim için çok hayati. İtalya'ya bugüne kadar ki destekleri için teşekkür ediyoruz. Biz bu konunun acil bir şekilde sonuçlanmasını arzu ettiğimiz bu süreçte bugün toplanan Avrupa Birliği'nin (AB) gündeminde Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların konuşulmasından endişe duyuyoruz.

Elbette ikili ticaretin yanında üçüncü ülkelerde özellikle müteahhitlik olmak üzere iş birliği kurmak çok önemli. Biliyorsunuzdur; SACE ve Türk Eximbank arasında da iş birliği mevcut. Yani, iş birlikleri için gerekli araçlar hali hazırda var. Ancak İtalyan dostlarımızdan ve Türk iş dünyamızdan daha somut adımlar bekliyoruz. Yeşil Mutabakat'tan bahsetmek istiyorum. Yeni nesil korumacı önlemlere sebebiyet vermemesi kaydıyla Yeşil Mütabakatı elbette destekliyoruz ancak yeşil mutabakat mevzuatı oluşturulurken kararların sonuçlarından etkilenecek olan ve AB dışında kaldığı için kararların içinde olamayan Türkiye gibi ülkelerin de göz ardı edilmemesi çok önemli."

"Çalışma grubumuz ikili ticareti 30 milyar dolar düzeyine çıkarmaya büyük bir önem atfediyor"

Görevlendirildikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmaları neticesinde 5 ayrıcalıklı konu başlığında ve 5 stratejik sektörde işbirliği için uzlaştıklarını belirten DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "Biliyoruz ki iş birliği koşullar ne olursa olsun fayda üreten bir faktör. Bugün bunun en güzel örneğini görüyoruz. Dünya Bankası değerlendirmeleri küresel tedarik zincirine dahil olan oyuncuların diğerlerinden iki kat daha fazla fayda ürettiğini ortaya koyuyor. Bu gerçeklerden hareketle çalışma grubumuz Türkiye-İtalya arasındaki ikili ticareti 30 milyar dolar düzeyine çıkarmaya büyük bir önem atfediyor." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ise Gümrük Birliği anlaşması üzerinde durarak şu açıklamalarda bulundu:

"Gümrük Birliği ülkemizin AB'ye tam üyelik süreci kapsamında bir geçiş aşaması olarak ön görülmüş bu çerçevede 1996 yılında tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. Biz bu çalışma gurubu içerisinde Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu ele aldık. Bugüne kadar Türkiye teknik mevzuat uyumu başta olmak üzerek AB ile her alandaki entegrasyonu aşamalı olarak ilerleyen bu sürecin yavaş ilerlemesi ve geliştirilememesi nedeniyle Gümrük Birliği'nin 25. yılında yetersiz kalmasına neden olduğunu muhatapları ile paylaşmıştır. Bu çerçevede mevcut Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarının gerisinde kaldığı ve güncellemenin hasıl olduğu Türkiye ve AB tarafından kabul edilerek 2016 yılında Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna karar verilmiştir. 2016 yılında başlayan sürecin daha hızla tamamlanarak modernizasyon çalışmalarının yeni herhangi bir ön koşul öne sürülmeden başlatılmasında İtalya'nın güçlü desteğini bekliyoruz."

Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Türkiye, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Türkiye-İtalya JETCO İmza Töreni ve Sanal İş ve Yatırım Forumu - Son Dakika Ekonomi


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