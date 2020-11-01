Son dakika haberi... Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Bolu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gitti.
Karayoluyla İzmir'e hareket eden İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 5 kişilik JAK Timi, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.
Bolu JAK Timi'nin hangi bölgede görev yapacağı, İzmir'deki koordinasyonun ardından belli olacak.
- Kaynak: AA
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