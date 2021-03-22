Son dakika haberi | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, "10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, "10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

22.03.2021 11:41
Son dakika haberi | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün,

Son dakika habere göre Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Ülkemizi uluslararası eğitim alanında başarıyla temsil eden, kendi milli değerlerine bağlı, küresel becerilerle donanmış ve Türkiye'yi tanıyan erdemli insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak...

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Ülkemizi uluslararası eğitim alanında başarıyla temsil eden, kendi milli değerlerine bağlı, küresel becerilerle donanmış ve Türkiye'yi tanıyan erdemli insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya uzanan farklı coğrafyalarda vermiş olduğu nitelikli ve kaliteli eğitimle artık kendisini ispat etmiş ve Türkiye menşeli küresel bir eğitim markası haline dönüşmüştür." dedi.

Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen "Türkiye Maarif Vakfı 10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Şehitler için saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda Akgün, istişare toplantılarının Türkiye Maarif Vakfı'nın 17 Haziran 2016'da kurulduğu günden bu yana devam ettiğini belirtti.

Akgün, toplantıların vakfı yurt dışında temsil eden, faaliyetleri koordine eden ve yöneten ülke temsilcileriyle Genel Merkezdeki yöneticileri bir araya getirdiğini, ülke temsilcilerinin vakıf bünyesinde gerçekleştirilen yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve genel bir muhasebe yapıldığını söyledi.

Akgün, "2020-2023 Stratejik Planımıza uygun olarak 2021 yılı bizim için Eğitimde Kalite ve Standartlaşma'nın ön planda olacağı bir yıl olacaktır." açıklamasında bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın beşinci yılını tamamlarken insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında özgün ve yaygın eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirten Akgün, "Ülkemizi uluslararası eğitim alanında başarıyla temsil eden, kendi milli değerlerine bağlı, küresel becerilerle donanmış ve Türkiye'yi tanıyan erdemli insanlar yetiştirmeyi amaçlayan Vakfımız, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya uzanan farklı coğrafyalarda vermiş olduğu nitelikli ve kaliteli eğitimle artık kendisini ispat etmiş ve Türkiye menşeli küresel bir eğitim markası haline dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

44 ülkede eğitim faaliyeti

Akgün, "2016'da 5 ülkede başlayan eğitim faaliyetlerimiz 2017'de 18, 2018'de 31, 2019'da 39, 2020'de 42, 2021'de ise Kırgızistan ve Güney Afrika ile birlikte 44 ülkeye ulaştı." bilgisini paylaştı.

Vakfın okulu bulunduğu ülke sayısını bu yıl sonu itibariyle ise 50'ye çıkarmayı ümit ettiğini bildiren Akgün, vakfın halihazırda 52 ülkede açmış olduğu temsilcilik ofisleriyle 67 ülkede faaliyetler gerçekleştirdiğini, bu 67 ülkenin 44'ündeki 354 eğitim kurumu ve 41 öğrenci yurduyla 43 bini aşkın öğrenciye eğitim-öğretim ve barınma hizmeti verildiğini kaydetti.

Akgün, "Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin her kademesinde faaliyet gösteren 44 ülkedeki eğitim kurumlarımızdan 216'sı FETÖ iltisaklı olup Vakfımızın girişimleri ile devralınmış okullardır. Diğerleri ise Vakfımız tarafından ülkemizin stratejik öncelikleri dikkate alınarak açılan eğitim kurumlarıdır." diye konuştu.

Ayrıca, eğitim faaliyetleri yürütülen ülkeler dışında 45 ülkede daha Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iltisaklı okulların vakfa devri ve yeni okullar açılması amacıyla 77 farklı protokol imzalandığını belirten Akgün, "Böylece, Sayın Cumhurbaşkanımızın '2023'te BM üyesi ülkelerin en az yarısında eğitim faaliyetlerine başlanması' hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfı'nın kurulduğu ilk günkü vizyon, misyon, şiar ve heyecanla koşar adım faaliyetlerine devam ettiğini, vakfın en üst karar alma, yürütme ve denetleme organlarından Genel Merkezdeki birimlerine, yurtdışındaki ülke temsilciliklerinden okullardaki öğretmenlere kadar, Türk ve yerel 8 bine varan çalışanıyla Türkiye'nin eğitimde yurtdışına açılan kapısı ve uluslararası eğitimdeki yüz akı olduğunu ifade etti.

Başkan Akgün, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her kademesinden destek gördük. Bizleri bugünkü teşrifleriyle onurlandıran Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Beyefendiye katkılarından ve desteklerinden dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bizlere duyulan bu güvene layık olma bilinciyle bugüne kadar Vakfımıza tevdi edilen önemli misyonu hakkıyla yerine getirmeye çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı

2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışında her düzeyde eğitim kurumları açmayı hedefleyen bir kamu vakfı olarak ön plana çıkıyor.

Fen, sosyal, bilişim, yerel kültür ve lisan eğitimi veren vakıf, dünyada B2 düzeyinde Türkçe öğreterek, Türkiye'nin geleceğine de yatırım yapıyor.

2021 itibariyle eğitim faaliyetleri 44 ülkeye ulaşan vakfın yaklaşık 42 bin öğrencisi bulunuyor.

Latin Amerika, Türkiye, Afrika, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün, '10. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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