Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı
25.01.2021 18:51
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybettiği ve birçok güvenlik görevlisinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İHA)
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