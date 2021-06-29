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Son dakika haberleri... ANTALYA TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE - Son Dakika

Son dakika haberleri... ANTALYA TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE

29.06.2021 10:04

Son dakika gündem haberi... TÜRKİYE'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatına, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde başlandı.

TÜRKİYE'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatına, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde başlandı. Antalya'da beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Sami Şahin'in (34) bağışlanan iki kolu, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a (34) naklediliyor.

Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Sami Şahin'in 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince, hastanenin koordinasyon biriminde görevli koordinatör Uğur Genç, aileyi organ ve çift kol bağışı konusunda bilgilendirdi. Aile Şahin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Sami Şahin'in böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve korneaları ile alındı. Şahin'in kalbi ve karaciğeri, AÜ Hastanesi'nde bekleyen hastalara nakledilirken, akciğeri Ankara Şehir Hastanesi'ne bir böbreği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Korneaları ise AÜ Hastanesi'nde iki hastaya nakledilecek.

İLK KOL 7 SAATTE NAKLEDİLDİ

Ardından Sami Şahin'in kollarının nakli için uygun olduğu belirlenen, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır ile irtibata geçildi. İstanbul'da yaşayan Ayılmazdır, dün saat 21.00 sıralarında Antalya'ya davet edildi. Ağabeyi Bayram Ayılmazdır ile birlikte yola çıkan Yavuz Ayılmazdır, saat 23.00 sıralarında kentte geldi. AÜ Hastanesi'nde son tetkikleri yapılan Ayılmazdır, saat 02.00 sıralarında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Sağ kol naklini 7 saatte gerçekleştiren ekip, sabah saatlerinde sol kolun nakline başladı.

'5 AİLENİN HAYATINI DEĞİŞTİRECEKLER'

Çift kol nakli operasyonu öncesinde açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Özkan, Koronavirüs nedeniyle uzun süredir nakil yapamamıştık. Hem biz sabırsızlanıyorduk hem de bekleyen hastalarımız vardı, onlara da ümit oldu. Bağış yapan hasta yakınlarına da teşekkür ediyoruz. En az 5 ailenin hayatını değiştirecekler inşallah. Biliyorsunuz ki riskli ve komplike bir ameliyat, başlayacağız inşallah, sağlıcakla bitiririz ve tekrar karşınıza çıkıp güzel haberler veririz. Uzun bir ameliyat bizi bekliyor inşallah güzel geçer dedi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ise, İnşallah yeni bir çift kol nakli için bir arada bulunuyoruz. Bu bizim beşinci çift kol naklimiz. Testleri bitmek üzere, belki de bitmiştir. Anestezi ile beraber konuşup değerlendireceğiz. Çok eski bir hastamız, donöre uygun bir hastaydı. İstanbul'dan geldi hastamız. Şimdi tekrar görüşüp değerlendireceğiz dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Polis Memuru, Dinamit, Antalya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... ANTALYA TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ ÇİFT KOL NAKLİ AMELİYATI, AÜ HASTANESİ'NDE - Son Dakika


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