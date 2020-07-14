Son dakika haberi: "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Ankara'dan 37 firma yer aldı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre, geçen yılın en büyük 500 kuruluşu arasına, Ankara'dan 37 firmanın girdiğini bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, İSO tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2019 yılı araştırması sonuçlarını değerlendirdi.

Rapora göre en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde Ankara'dan 37 firmanın yer aldığına işaret eden Çamur, "Bunların 8'i kamu, 29'u özel sektör kuruluşudur. Rekortmen işletmelerimizden 13'ü sıralamada ilk 100 içinde ve savunma sanayi şirketlerimiz dikkati çekiyor. Ancak bir önceki yıla göre Ankaralı kuruluş sayısında düşüş görülüyor. Önceki yıl ilk 500'e giren Ankaralı firma sayısı 39 idi." bilgilerini paylaştı.

İlk 500'e giren başkentli firmaların önemli kısmının, orta-yüksek ve yüksek teknolojiyle üretim ve ihracat yapan kuruluşlar olduğuna dikkati çeken Çamur, katma değeri yüksek ürün üretiminin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğinin altını çizdi.

Çamur, "Her bir firmamız şehrimizin, ülkemizin yüz akıdır. Elbette gönlümüz, bu sayıların artması, en büyük ilk 500'de en az 50-60 Ankara firmasının yer almasından yanadır. Sanayi ve ticaretin kalbinin attığı kentlerden biri Ankara'dır. Teknokentleri, Ar-Ge üsleri, üniversiteleri, yetişmiş insan gücüyle Ankara, sahip olduğu potansiyeli karlılığa da dönüştürecek güçlü bir yapıya sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.