Son dakika haberi! Türkiye'nin afet stratejisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta İRAP çalışmalarına başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye'nin afet stratejisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta İRAP çalışmalarına başladı

17.10.2020 11:09
Son dakika haberi! Türkiye'nin afet stratejisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta İRAP çalışmalarına başladı, System.String[]

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) uygulanacağı Kahramanmaraş'ta şehri güvenli hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) uygulanacağı Kahramanmaraş'ta şehri güvenli hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı.

Afetlerle mücadele için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı öncülüğünde birçok kurum ve kuruluş, akademisyen, sivil toplum örgütü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da yer aldığı Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu kuruldu.

Platform, iller bazında İl Afet Risk Azaltma Planı'nı (İRAP) hayata geçirerek yerleşimlerin doğal, teknolojik ve insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek afetlere maruz kalınmasını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi için çalışıyor.

Afete dirençli toplum ve yerleşim alanları oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan İRAP, Kahramanmaraş'tan başlanarak hayata geçirildi.

Kahramanmaraş Afet Risk Azaltma Planı, 3 farklı amaç çerçevesinde oluşturuldu. Bu amaçlar altında belirlenen 20 hedefle şehirde meydana gelebilecek afetlere hazır olmak, bu afetlerin risklerini azaltmak ve uyum sağlamak amaçlı 213 eylem belirlendi.

Kahramanmaraş Afet Risk Azaltma Planı'nın "şehrimizi güvenli hale getirmek için kentsel dönüşümde ilerleme kaydetmek" amacını hayata geçirecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il merkezinde bulunan derelerin üzerleri açılarak, doğal hale dönüştürülecek.

Plan kapsamında il genelinde bütünsel ve ayrıntılı yer bilimsel jeolojik-jeoteknik etüt raporu çalışmaları yapılacak, sismik salınım haritası gibi haritalar üretilecek ve Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi bu çalışmalar sonucunda revize edilecek.

Öncelikli dönüşüm alanlarının İRAP'a entegrasyonu sağlanacak

İl için 2019'da hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde yer alan öncelikli dönüşüm alanlarının İRAP eylemleri ile entegrasyonu sağlanacak.

Pazarcık İlçesi ve ilçedeki Bağdınısağır, Cengiz Topel, Mehmet Emin Arıkoğlu, Menderes, Narlı, Şehit Nurettin Ademoğlu mahalleleri, Afşin ilçesi ve ilçedeki Beyceğiz Mahallesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Alpaslan mahalleleri, Dulkadiroğlu ilçesi ve ilçedeki Aksu, Elmalar, Karacasu, Karaziyaret mahalleleri, Türkoğlu ilçesi ve ilçedeki Beyoğlu, Cumhuriyet, Kıllı, İstasyon ve Şekeroba mahallelerindeki yapılar başta olmak üzere yapıların deprem dayanımları dikkate alınarak, envanter ve risk analiz çalışmaları ile güçlendirme ve dönüşüm çalışmaları yapılacak.

Bahçelievler ve civarındaki mahallelerde (Stadyum çevresi-Eski Maraş) riskli alan ve riskli yapılaşmadan dolayı kentsel dönüşüme öncelik verilecek.

Tekerek Yolu güneyi, üniversite kavşağı civarı (Sümbüllü ve Ağcalı dereleri çevresi) ve Doğukent Yolu güneyindeki yeni yapılaşmaların ayrıntılı zemin çalışma sonuçları, depreme dayanıklı bina tasarımı, yapımına ilişkin öncelikler esas alınarak mekansal planlamada afet riskleri dikkate alıcak.

Onikişubat İlçesindeki Gayberli, Barbaros, Oruç Reis, Hacı Bayram Veli Mahalleleri öncelikli olmak üzere, 6306 sayılı kanun kapsamında Kütle Hareketlerinden dolayı riskli olarak ilan edilmiş alanlardaki mevcut riskler dikkate alınarak mekansal plan kararlarına eklenecek.

Onikişubat ilçesinde Hasancıklı, Kavlaklı, Bulutoğlu mahalleleri, Dulkadiroğlu ilçesinde ise Ulutaş, Gaffarlı, Kozlu dere, Güneşevler mahallesi ve Cici dere mevkii öncelikli olmak üzere şehir merkezindeki imar planına esas konular incelenerek hazırlanan raporda belirtilen önlemler alınacak ve buna bağlı olarak yapılaşmaya izin verilecek.

Yığma ve kerpiç binalarla ilgili incelemeler hızlıca tamamlanacak

Kırsal mahallelerde yığma ve kerpiç binalarla ilgili gözlemsel incelemeler hızlı bir şekilde tamamlanarak riskli binalarla ilgili hak sahiplerinin uyarılacak.

Afete maruz kalan alanlardaki yapılar yıkılacak, afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal önlemler alınacak.

Altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate alınarak, bina temelindeki su baskınlarını önlemek için mevcut taşınmazların çatı, saha ve kirli olmayan tüm drenaj sularının kanalizasyon sistemlerinden ayrılması sağlanacak.

Kritik alt yapıları (yolun kenar eğimi, yağmur suyu iletim hattı, haberleşme hattı, doğal gaz hattı gibi) güvenli kılmak için yeni yapılacak yollara ve mevcut yol altyapısının iyileştirilmesine, altyapı sistemlere standart getirilecek.

Kamu binalarının depreme dayanıklılığı için güçlendirme ve dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bina yapımında yörenin iklim koşullarına uygun malzeme seçiminin teşvik edilmesi için gölge sağlayan, havadan ısı, yağış alan yeşil çatıların kurulması yaygınlaştırılacak.

Kentsel Dönüşüm, Kahramanmaraş, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türkiye'nin afet stratejisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta İRAP çalışmalarına başladı - Son Dakika

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