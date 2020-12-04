Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık - Son Dakika

Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık

İznik gölü 100 metre çekildi

BURSA - Türkiye'nin beşinci büyük gölü olarak bilinen İznik gölünde endişelendiren kuraklık ortaya çıktı. Gölün yaklaşık 100 metre çekilmesine uzun süredir bölgede yağış görülmemesi ve Gemlik'teki Gübre Fabrikası'nın gölden yüklü miktarda su çekmesi gösterildi. Göldeki çekilme drone ile de havadan görüntülendi.

İznik gölünün Orhangazi sahilinde gölün 100 metre çekildiği görüldü. Marmara bölgesinin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan gölde gözüken bu denli kuraklık görenleri tedirgin ediyor. Bölgedeki bir çok aile gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Ayrıca gölden sebze ve meyvelerini sulayan çiftçilerde dünyanın en kaliteli ürünlerini elde ediyor. Göldeki kuraklığın en büyük sebebi yağışların az olması ve Gemlik gübre fabrikasının gölden aşırı su çekmesi olarak görülüyor. İznik gölündeki 100 metre çekilme havadan drone ile görüntülendi.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Son 2 yıldır İznik gölünde çok ciddi şekilde kuraklık ve su çekilmesi görülmekte. En önemli etki küresel ısınma ve iklim değişikliği birde insanların etkisiyle olan faktörler var İznik gölünün etrafındaki fabrikaların kapasitesinin çok üstünde su çekmesinden dolayı da göldeki suda azalma söz konusu, İznik gölü çevresindeki fabrikalarla hem kirletilmektedir. Hem de çevredeki fabrikalar gölden su çektiği için İznik gölü ciddi şekilde zarar görmektedir. Gemlik körfezinde kurulu olan Gemlik Gübre Fabrikasının DSİ ile yapmış olduğu su sözleşmesiyle çok ciddi miktarda İznik gölünden su çekmektedir. Önceliğimiz oradaki fabrikaları değil gölü korumak olmalıdır. Gerekirse bu fabrikalarla yapılan su sözleşmeleri iptal edilmelidir. Gölü koruyacak, gelecek nesillere devamını sağlayacak yeni acil eylem planları devreye sokulmalıdır" dedi.